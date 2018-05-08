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Bill Gates: Elimde olsaydı Bitcoin’e karşı yatırım yapardım

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – Microsoft’un ortak kurucusu, milyarder Bill Gates, “elimde olsaydı Bitcoin’e karşı yatırım yapardım” dedi. CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Gates, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin...

Bill Gates: Elimde olsaydı Bitcoin’e karşı yatırım yapardım

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – Microsoft’un ortak kurucusu, milyarder Bill Gates, “elimde olsaydı Bitcoin’e karşı yatırım yapardım” dedi.
CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Gates, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin “daha büyük bir saçmalık teorisinin bir parçası olduğunu” söyledi ve “Bir varlık sınıfı olarak yeni bir şey üretmiyorsunuz ve bu yüzden büyümesini bekleyemezsiniz. Kripto para birimleri kesinlikle daha büyük bir saçmalık teorisinin parçasıdır” dedi.
“Kolay br yolu olsaydı ben de durdurulmasını isterdim” diyen Gates’in açıklamaları Berkshire Hathaway CEO’su ve yatırımcı Warren Buffet’ın açıklamalarını desteklerken, Gates diğer birçok eleştirmen gibi kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisinin kendine özgü yararları olduğunu vurguladı.
Bitcoin Aralık 2017’de 20 bin dolarlık tarihi rekorunu kırarak en yüksek hacimli kripto para birimi olarak popülerliğini artırmış ve Bitcoin’in ani yükselişiyle kripto para birimleri ve söz konusu birimlerin işlemlerinde kullanılan blok zinciri teknolojisi çeşitli alanlarda tanınmaya başlamıştı.
 

 

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