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Bill Gates: Ek gümrük vergileri oldukça korkunç

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Bill Gates, küresel ticaret gerilimlerinin oldukça “korkunç” olduğunu ve ekonomik büyüme ve istihdamı etkileyebileceğini söyledi. CNBC’ye verdiği röportajda Gates küresel ekonominin “şu...

Bill Gates: Ek gümrük vergileri oldukça korkunç

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – Bill Gates, küresel ticaret gerilimlerinin oldukça “korkunç” olduğunu ve ekonomik büyüme ve istihdamı etkileyebileceğini söyledi.
CNBC’ye verdiği röportajda Gates küresel ekonominin “şu an gayet iyi bir durumda” olduğunu fakat ek gümrük vergilerinden olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Gates, “Ticaret sorunlar ek gümrük vergilerinin arttırılması gibi etkenlerle oldukça korkunç bir halde ve küresel ekonomi de bundan iyi etkilenmeyecek. Ticaret yapmanın büyük faydaları var” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikası kapsamında çeşitli ülkeler üzerinde uygulamaya başladığı ek gümrük vergilerinin ardından Çin 16 milyar değerinde ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Çin dışında Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika da ABD ile ticaret sorunları yaşadı.
Gates, daha fazla ek gümrük vergilerinin özellikle karışık tedarik zincirine sahip endüstriler olmak üzere çeşitli sektörler üzerinde etkisi olacağını belirtirken, “Ek gümrük vergileri kullanarak birilerini bazı şeyler yapmaya zorlayacağız böylece insanlar küresel tedarik zincirlerinin yeterli olduğunu düşünüp ithalat ve ihracat yapabilecek, gibi düşünceler küresel ticarete oldukça zarar veriyor. Sadece bu bakış açısı bile ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde sorun oluşturur” dedi.
 

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