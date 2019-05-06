Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı
Trump: ABD artık ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmecek
Trump: ABD yüzlerce milyar dolar...
Dolar 6 lirayı geçti
Dolar kuru 6 lirayı geçti
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...

Bill Gates: ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşmasına varmasını umuyorum

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – ABD merkezli çokuluslu teknoloji şirketi Microsoft Kurucusu Bill Gates, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşmasına varmasını umduğunu söyledi. CNBC’ye konuşan Gates, ABD ve Çin’in iyi ilişkilere sahip...

Bill Gates: ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşmasına varmasını umuyorum

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mayıs () – ABD merkezli çokuluslu teknoloji şirketi Microsoft Kurucusu Bill Gates, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşmasına varmasını umduğunu söyledi.
CNBC’ye konuşan Gates, ABD ve Çin’in iyi ilişkilere sahip olmasının “iki ülke için de kazanç” demek olduğunu söyledi ve bu durumun “bir sıfır toplamlı oyun olarak değerlendirilmesinin tehlikeli” olduğunu vurguladı.
Gates, Washington ve Pekin arasındaki ilişkinin dünyadaki “en önemli” ilişki olduğunu söyledi ve iki ülkenin bir anlaşmaya varmasının “olası” olduğunu belirtti. Gates ayrıca, ABD’nin gündeminde Çin’den farklı olarak seçimlerin bulunduğuna dikkat çekti.
Gates ve Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffet’la birlikte konuşan Berkshire Hathaway yatırım ortaklarından Charlie Munger da yetkililerin “surat yapmayı bırakıp bir anlaşmaya varmaları” gerektiğini söyledi ve “bir ticaret savaşı” yerine bir anlaşma oluşturulmasının daha iyi olacağını belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328