Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

BH: ABD’de petrol kule sayısı üç adet artışla 857’ye ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre üç adet artışla 857’ye yükseldi. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes’un...

BH: ABD’de petrol kule sayısı üç adet artışla 857’ye ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Şubat () – ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre üç adet artışla 857’ye yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes’un (BH) haftalık verilerine göre, doğalgaz sondaj kule sayısı aynı dönemde bir adet azalarak 194’e geriledi ve ülkedeki toplam petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 1,051 oldu.
Yıllık bazda da ABD’deki petrol sondaj kule sayısı 59 adet arttı.
Kanada’da ise toplam sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 224’e gerilerken, petrol sondaj kule sayısı altı adet düşerek 152’ye, doğalgaz sondaj kule sayısı da 10 düşüşle 72’ye indi. Bir önceki yıla göre, Kanada’daki petrol sondaj kulesi sayısı 66 adet azaldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328