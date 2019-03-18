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BH: ABD'de petrol sondaj kule sayısı bir adet azalışla 833'e düştü

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 16 Mart itibarıyla son bir haftada bir adet düşüşle 833 adete geriledi.

BH: ABD'de petrol sondaj kule sayısı bir adet azalışla 833'e düştü

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 16 Mart itibarıyla son bir haftada bir adet düşüşle 833 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 193 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 1 adet düşüşle 1,026 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,001 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22'de kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı 28 adet düşüşle 161'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 29 adet düşüşle 1,287 adet düzeyine indi.

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