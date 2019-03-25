BH: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 9 adet azalışla 824'e düştü

İstanbul, 25 Mart () - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Mart itibarıyla son bir haftada 9 adet düşüşle 824 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı bir adet azalarak 192'ye geriledi ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 10 adet düşüşle 1,016 adet düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 21 adet arttı. Sondaj kulelerinin 993 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı iki adet gerileyerek değişmeyerek 20'ye düşerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 56 adet düşüşle 105'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 66 adet düşüşle 1,121 adet düzeyine indi.