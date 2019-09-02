Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması verileri ile yılın ilk yarısında dijital reklamda en iyi olan markalar açıklandı. Lüks tüketim ürünleriyle ön plana çıkan Beymen, dijital reklam veren firmalar arasında ilk sırada yer aldı.

2010 yılından beri yapılan Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması, Türkiye’de internet kullanımını ölçmeye yönelik olarak IAB Türkiye’nin yönetiminde Gemius-Nielsen tarafından yürütülüyor. Araştırmada, internet kullanıcılarının sektörel bazda en çok rağbet ettiği markaların internet siteleri ve dijital medya reklamı verenlerin performansları bir arada yer aldı. 2019 yılının ilk altı ayına yönelik verilerde giyim kategorisinde Beymen, dijital reklam veren firmalar arasında ilk sırada yer aldı. Beymen’i ise sırasıyla LC Waikiki, Adidas, Addax Tekstil ve DeFacto takip etti.

DİJİTAL REKLAM DAHA ÇOK ERİŞİM SAĞLIYOR

Dijital reklamların, satışlara olan desteği hakkında konuşan Beymen E-Ticaret Direktörü Ümit Arsoy, “Dijital reklamlar, online satışların büyümesi için daha çok erişim sağlıyor. Offline satışlara da katalog ve stok takip hizmeti ile önemli katkılar sunuyor. Omnichannel (çok kanallı) yaklaşımı ile müşterilerimize tüm kanallarda aynı hizmeti sunmak istediğimiz için dijital reklamlarımızı da bu bakış açısı ile değerlendiriyoruz” dedi.

Dijital reklamın diğer platformlara göre daha avantajlı olduğunu dile getiren Arsoy, “Öncelikle dijital reklamlar daha detaylı hedefleme yapabilme, doğru zaman ve doğru kişiyi doğru ürünle buluşturabilme ve düşük bütçeler ile çeşitli mecralarda kullanım yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca sürekli optimizasyonlarla bütçemizi daha verimli kullanabiliyoruz” diye konuştu.

MÜŞTERİLER REKLAMLARA INSTAGRAM’DAN ULAŞIYOR

Müşterilerin marka reklamlarına daha çok mobil platformlardan ulaştığını da belirten Arsoy, bunlar içerisinde öne çıkan alanların Google Aramalar ve Instagram olduğunu belirtti. Bunların dışında ise müşterilerinin olduğu tüm platformlarda yer almaya çalıştıklarını ifade etti.

İNTERNET SİTESİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK MAĞAZALARI OLDU

2010 yılında hizmete giren internet sitesinin şu anda Beymen’in üçüncü büyük mağazası olarak kabul edildiğini de kaydeden Arsoy, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Her sene şirket ortalamasının üzerinde büyüyen internet sitesi, toplam şirket ciromuzun yüzde 10’una ulaştı. Bu oran Türkiye’deki perakendeciler içerisindeki en yüksek oranlardan biri. Her sene bu oranı daha da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Mağazalar ve online entegre bir stok yönetimi ile çalışıyor, müşterilerimiz online siparişlerini de mağazalarımızdan teslim alabiliyor. Dijital kanallarımızı ve mağazalarımızı birlikte kullanan müşterilerimiz, sadece mağazamızı kullanan müşterilerimizden yüzde 80 daha fazla alışveriş yapıyor.”