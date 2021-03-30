Beyazeşya da yeni enerji etiketine dikkat!

Enerji sınıflandırmasında önemli düzenlemeler içeren yeni enerji etiketleri Mart ayından itibaren uygulamaya geçti. Mevcut Enerji Etiketlerinin ölçeklendirmesi D ve A+++ arasında olup, tüketiciye satılabilir en düşük enerji sınıfı A+ iken, yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise artık G ve A (En Yüksek) arasında ölçeklendirilecek. “Yaşam için teknoloji” sunarken sürdürülebilir teknolojinin de altını çizen Bosch Ev Aletleri, yeni enerji yönetmeliğine hazır. Bu doğrultuda hazırlıklarını tamamlayan Bosch Ev Aletleri’nin tüm ürünlerinde yeni yönetmeliğe uygun olarak gerekli tüm değişiklikler yapıldı.

Yeni ölçüm yöntemleriyle yeni değerler görülecek

Yeni ölçme ve hesaplama yöntemleri, ev aletlerinin performans değerlerinin nasıl belirleneceğini gösteriyor. Örneğin, Bulaşık makinesi, Çamaşır makinesi ve Kurutmalı Çamaşır makinelerinde artık yıllık enerji tüketimi bilgileri değil,100 döngüde tükettiği enerji tüketimi bilgileri yer alacak. Bu nedenle yeni etikette belirtilen değerler eski etikette yer alan performans değerlerine göre farklılık gösterecek ve doğrudan bir kıyas yapılamayacak.

Enerji tüketim bilgisine ek olarak, cihazların su tüketimi ve ses seviyesi hakkında göstergeler bulunacak. Yeni grafiklerle birlikte ürünler için yeni ses seviyesi sınıflandırması da etiketlerde yer alacak. Sınıflandırma A (En sessiz) ile D arasında olacak.

Bilgiler artık daha detaylı

Yeni enerji etiketinde ayrıca QR kod yer alacak. Tüketiciler artık ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı ürün bilgi formuna akıllı cihazları ile QR kodunu okutarak ulaşabilecek. Yeni etiket Mart ayı itibariyle çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları ve derin dondurucularda kullanılacak. Diğer ürünler bu değişiklikten sonraki yıllarda etkilenecek.