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Beyaz Saray: Trump’ın yorumu yanlış anlaşıldı
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda “şüpheleri” olduğunu söylemesi üzerine, Trump’ın tek “şüphesi”nin Çin’e yönelik daha fazla ek gümrük vergisi...
EKONOMİ 25.08.2019, 14:33
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda “şüpheleri” olduğunu söylemesi üzerine, Trump’ın tek “şüphesi”nin Çin’e yönelik daha fazla ek gümrük vergisi uygulamamak olduğu belirtildi.
Beyaz Saray Basın Danışmanı Stephanie Grisham, Trump’ın yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi, “Trump’ın soruya olumlu cevap vermesinin tek sebebi, Çin’e yönelik daha fazla vergi uygulamamış olması.”
Beyaz Saray Basın Danışmanı Stephanie Grisham, Trump’ın yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi, “Trump’ın soruya olumlu cevap vermesinin tek sebebi, Çin’e yönelik daha fazla vergi uygulamamış olması.”
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