Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

İstanbul, 23 Temmuz () – Türkiye’de beyaz eşya satışları Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artarken, yılın ilk ayında ise yüzde 9.0 azaldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre Türkiye’deki beyaz eşya satışları Haziran’da yıllık bazda yüzde 4.0 artışla 531 bin 283 düzeyinden 554 bin 974’e ulaştı. Beyaz eşya satışları, yılın ilk altı ayında ise (Ocak-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 düşüşle 3 milyon 222 bin 371 bin düzeyinden 2 milyon 944 bin 342 adede geriledi.

Sektörün değerlendirme toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Haziran'da satışlarda görülen artışta ÖTV muafiyetinin sona ermesi öncesi öne çekilen talebin etkili olduğunu belirterek, "ÖTV muafiyeti olmasaydı yılın ilk yarısında gördüğümüz yüzde 9 daralma çok daha şiddetli olabilirdi. Beklentimiz, son çeyrekte bu daralma yüzde 20'ye gidebilir. Yılı yüzde 15 daralma rakamı ile bitirebiliriz" dedi.

ÖTV desteğinin kalıcı hale getirilmesini isteyen Dinçer, "ÖTV çok önemli bir destekti. Beyaz eşya sektöründe ÖTV'nin tamamen kalkmasının gerektiğini düşünüyoruz. Beyaz eşya lüks değildir, temel ihtiyaçtır" dedi ve ekledi:

"ÖTV'nin ikinci yarı için kalkmasını talep ediyoruz. Devletin de bazı sıkıntıları olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak ÖTV kalktığında daha fazla satış yapılacağı ve daha fazla KDV anlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Devlete ihtiyaçlarımızı ilettik. Önümüzdeki dönemlerde TBMM'de değerlendirileceğine ve pozitif çıktıları olacağına inanıyoruz."

Sektörün üretiminin yüzde 75'ini ihraç ettiğinin altını çizen Dinçer, iç pazardaki daralmaya karşın bu sayede ayakta kalmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

TÜRKBESD verilerine göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere beyaz eşyanın dört ana grubu üretimi, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.0 düşüşle 1 milyon 871 bin 873 düzeyinden 1 milyon 763 bin 940 düzeyine geriledi. Beyaz eşya üretimi, yılın ilk altı aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 düşüşle 12 bin 91 bin 89 düzeyinden 12 milyon 8 bin 985 adete indi.

Beyaz eşya ihracatı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 artışla 1 milyon 456 bin 327 adet düzeyinden 1 milyon 524 bin 92’ye yükseldi. Aynı dönemde beyaz eşya ithalatı ise yüzde 75 düşüşle 38 bin 232 düzeyinden 9 bin 596 adete geriledi.

Beyaz eşyada dört ana ürün ihracatı yılın ilk altı aylık döneminde ise bir önceki döneme göre yüzde 1.0 artışla 8 milyon 888 bin 977 adet düzeyinden 8 milyon 961 bin 373 adet düzeyine yükseldi. İthalat ise Haziran’da bir önceki döneme yüzde 64 düşüşle 214 bin 865 düzeyinden 76 bin 939 düzeyine indi.

Beyaz eşyada altı ana ürün olarak değerlendirilen buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve fırın üretimi Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüze 3.0 düşüşle 2 milyon 106 bin 109 düzeyinden 2 milyon 48 bin 838 düzeyine indi. Aynı dönemde Türkiye’de beyaz eşya grubunun altı ana ürünü satışları yüzde 4.0 artışla 685 bin 943 düzeyinden 712 bin 827 düzeyine yükseldi. Yılın ilk altı ayında beyaz eşyanın altı ana ürünü üretimi bir değişim göstermeyerek 13 milyon 687 bin 481 düzeyinde kalırken, söz konusu ürünlerin satışları ise aynı dönemde yüzde 9.0 düşüşle 3 milyon 863 bin 139 düzeyinden 3 milyon 503 bin 773 adede geriledi.

Beyaz eşyanın altı ana ürünü ihracatı, Haziran’da yıllık bazda yüzde 7.0 artışla 1 milyon 622 bin 221 düzeyinden 1 milyon 737 bin 728 düzeyine yükselirken, aynı dönemde ithalat ise yüzde 46 düşüşle 87 bin 89 düzeyinden 47 bin 265’e indi. Bu eşya grubuna yönelik ihracat yılın ilk altı ayında yüzde 1.0 artışla 9 milyon 977 bin 926 düzeyinden 10 milyon 111 bin 87’ye yükselirken, aynı dönemde ithalat ise yüzde 41 düşüşle 433 bin 43 düzeyinden 255 bin 579’a indi. (Tablo)