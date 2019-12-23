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Beyaz eşya iç satışları Kasım'da yıllık yüzde 12 yükseldi
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana üründe beyaz eşya satışlarının, Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, 11 aylık dönemde ise yüzde 7.0 daraldı. TÜRKBESD verilerine...
EKONOMİ 23.12.2019, 09:58
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana üründe beyaz eşya satışlarının, Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, 11 aylık dönemde ise yüzde 7.0 daraldı.
TÜRKBESD verilerine göre, Kasım'da 493 bin 586 adete çıkan iç satışylar, 11 aylık dönemde 6 milyon 288 bin adete geriledi. İhracat da, Kasım ayında yıllık yüzde 6.0 daralarak 2.03 milyona gerilerken, 11 aylık dönemde 20 milyon 214 bin adet ile geçen yılın aynı dönemindeki düzeyie kaldı. Buna karşılık, beyaz eşya ithalatı Kasım ayında yüzde 183 artışla 27 bin adete yükselirken, 11 aylık dönemde yüzde 39 düşüşle 372 bin adette kaldı.
TÜRKBESD Başkanı Başkanı Can Dinçer, "Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak zorlu bir 2019 yılını gerek yılın ilk 6 ayında devam eden ÖTV desteği gerekse güçlü ihracatımız sayesinde ülkemizin diğer lokomotif sektörlerine kıyasla ortalamanın üzerinde bir performansla tamamlıyoruz" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kasım ayında iç satışlarımızda toparlanma sürdü, 6 ana ürün grubunda iç satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Üretimde ise yüzde 1 oranında artış kaydettik.
"Ocak-Kasım döneminde altı ana ürün grubunda iç satışlarımız geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 7 oranında daralırken, ihracatımız paralel seyretti.
"Üretimimiz ise 26 milyon 200 bin adet ile yine geçen yıl ile benzer bir seyir izledi.
"Türkiye’nin Ar-GE’de öncü sektörlerinden biri olarak katma değerli üretimimiz ve yatırımlarımızla ülkemizin ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz.
"Çin’den sonra dünyanın en önemli üretim üssü olan Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, teşviklerle ihracat gücünü daha da artıracak uluslararası rekabette öne çıkacaktır." (Tablo)
TÜRKBESD verilerine göre, Kasım'da 493 bin 586 adete çıkan iç satışylar, 11 aylık dönemde 6 milyon 288 bin adete geriledi. İhracat da, Kasım ayında yıllık yüzde 6.0 daralarak 2.03 milyona gerilerken, 11 aylık dönemde 20 milyon 214 bin adet ile geçen yılın aynı dönemindeki düzeyie kaldı. Buna karşılık, beyaz eşya ithalatı Kasım ayında yüzde 183 artışla 27 bin adete yükselirken, 11 aylık dönemde yüzde 39 düşüşle 372 bin adette kaldı.
TÜRKBESD Başkanı Başkanı Can Dinçer, "Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak zorlu bir 2019 yılını gerek yılın ilk 6 ayında devam eden ÖTV desteği gerekse güçlü ihracatımız sayesinde ülkemizin diğer lokomotif sektörlerine kıyasla ortalamanın üzerinde bir performansla tamamlıyoruz" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kasım ayında iç satışlarımızda toparlanma sürdü, 6 ana ürün grubunda iç satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Üretimde ise yüzde 1 oranında artış kaydettik.
"Ocak-Kasım döneminde altı ana ürün grubunda iç satışlarımız geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 7 oranında daralırken, ihracatımız paralel seyretti.
"Üretimimiz ise 26 milyon 200 bin adet ile yine geçen yıl ile benzer bir seyir izledi.
"Türkiye’nin Ar-GE’de öncü sektörlerinden biri olarak katma değerli üretimimiz ve yatırımlarımızla ülkemizin ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz.
"Çin’den sonra dünyanın en önemli üretim üssü olan Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, teşviklerle ihracat gücünü daha da artıracak uluslararası rekabette öne çıkacaktır." (Tablo)
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