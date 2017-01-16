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Betam: Tarım dışı işsizlik yüksek düzeyde kalacak

İstanbul, 16 Ocak () – Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'ne (Betam) göre, Eylül, Ekim ve Kasım aylarından oluşan Ekim döneminde "yüzde 13.9"a yükselen "mevsim etkilerinden arındırılmış...

Betam: Tarım dışı işsizlik yüksek düzeyde kalacak

İstanbul, 16 Ocak () – Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'ne (Betam) göre, Eylül, Ekim ve Kasım aylarından oluşan Ekim döneminde "yüzde 13.9"a yükselen "mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik" oranı, Kasım döneminde de değişmeyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye çıktı. Bu dönemde işsizlik oranı da 1.3 puanlık artış ile  yüzde 11.8'e çıkarken, tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puanlık artış ile yüzde 14.1'e çıktı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı da 1.9 puanlık artış ile yüzde 21.2'ye yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.3 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti. Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Araştırma Görevlisi Melike Kökkızıl ve Araştırma Görevlisi Selin Köksal tarafından hazırlanan “İşsizlikte sert artış” başlıklı “İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2017” notu yayınlandı. Tarım dışı işsizler 3.5 milyonu geçti Ekim döneminde istihdam, tarımda 69 bin, inşaatta 42 bin azalırken, sanayide 22 bin, hizmetlerde ise 66 bin artmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda tarım dışı işgücü 172 bin artarak 25 milyon 592’ye, tarım dışı istihdam ise 46 bin artarak 22 milyon 35 bine yükseldi. Bu gelişmelerin sonucunda tarım dışı işsiz sayısı 126 bin artarak 3 milyon 557 bine ulaştı. Notta, Betam tahmin modelinin tarım dışı işsizlik oranının Kasım döneminde sabit kalarak yüzde 13.9 olacağı öngörüsünde bulunuldu. Tarım dışı işsizlikte kuvvetli artış
Betam notunda şöyle denildi: "Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ekim 2016 döneminde Eylül 2016 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 172 bin artarak 25 milyon 592 bin kişiye, tarım dışı istihdam 46 bin artarak 22 milyon 35 bin kişiye yükselmiştir Tarım dışı işsiz sayısı 126 bin kişi artmış, tarım dışı işsizlik oranı ise 13.9’a ulaşmıştır. Ekim 2016 döneminde tarım dışı istihdam artışlarının zayıf kalması nedeniyle, işsiz sayısında kuvvetli bir artış gözlemlenmektedir." 

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