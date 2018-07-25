Betam: Öncü göstergelere göre 2. çeyrekte büyüme yüzde 6.5

Elif Varan / İstanbul, 25 Temmuz () - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), öncü göstergelere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, bu yıl ikinci çeyrekte ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 6.5 olarak öngördüğünü açıkladı.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından hazırlanan "İkinci Çeyrekte Yüksek Büyüme" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2018 notunu yayınladı.

Betam'dan yapılan açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"2018 yılının ikinci çeyreğinde 2018 yılının ilk çeyreğine kıyasla SÜE dayanıklı tüketim endeksinde, özel tüketim vergisinde ve kamu tüketimi harcamalarında artış, diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinde azalış olmasını bekliyoruz.

"Özellikle ithal edilen tüketim mallarındaki yüzde 7.1’lik azalış dikkat çekici. Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2018 yılı ikinci çeyreğinde tüketim malları ithalatı ve konut kredileri hariç tüm tüketim öncü göstergelerinin artmasını bekliyoruz.

"Bir önceki çeyrekte kamu yatırım harcamalarında gerçekleşen yüksek artışın (yüzde 21.6) 2018’in ikinci çeyreğinde yerini azalarak yüzde 16.4’lük bir artışa bırakacağını beklemekteyiz.

"Yatırım malı KKO ve son 3 ay içindeki üretim beklentisinde önemli azalışlar (sırası ile yüzde 3.2 ve yüzde 10.2) olduğunu görüyoruz.

"Mart sonu itibarı ile 4 TL’nin altında olan dolar Temmuz sonuna gelirken 4.9 TL civarına yükseldi. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte ithalatta azalma ihracatta ise artma eğilimi kendisini gösteriyor.

"Tüm dış ticaret göstergelerinde 2018 yılının birinci çeyreğinde gerçekleşen artışların 2018 yılının birinci çeyreğinde azalarak devam edeceğini öngörüyoruz.

"GSYH’nin tahmininde kullandığımız diğer değişkenlerden imalat SÜE, perakende sektörü fiyat beklentisi ve elektrik tüketimi ekonomide büyümenin devam edeceğine, buna karşın hizmetlere olan talep endeksi, gelecek 12 ay yatırım beklentisi ve KKO ise ekonominin küçüleceğine işaret ediyor.

"Kesinleşen Mayıs ve kısmen Haziran ayı öncü göstergeleri ışığında 2018 yılının ikinci çeyreğinde dönemsel GSYH büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 1.1 yıllık bazda ise yüzde 6.5 olacağını tahmin ediyoruz."