Betam: Ekonomi canlanıyor

İstanbul, 25 Mayıs () - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Mine Durmaz tarafından hazırlanan "İlk Çeyrekte Güçlü İhracat Artışı" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2017 notunda ekonominin canlandığı vurgulandı.

Betam’ın Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2017 notunda bir önceki ekonomik büyüme tahmininde 2017 yılının ilk çeyreği için bir canlanma beklendiği hatırlatıldı. Kesinleşen ilk çeyrek verilerinin Betam’ın tahminine çok yakın sonuçlar verdiği ifade edilen notta “Tüketim ve dış ticaret öncü göstergelerinde büyümeye olan katkıda küçük bir azalış, yatırım öncü göstergelerinde ise küçük bir artış olduğunu görüyoruz” denildi. Betam notunda, euro ve dolar karşısında değer kaybeden liranın hem tüketim hem de yatırım ürünleri ithalatında önemli bir düşüşe yol açtığının gözlendiği vurgulanarak “Kesinleşen Şubat, Mart ve Nisan öncü göstergeleri kullanarak yaptığımız tahminlere göre 2017 yılının ilk çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 1.6, geçen yılın ilk çeyreğine göre büyüme oranını ise yüzde 5 olarak revize ediyoruz.” görüşü savunuldu.

Notun son bölümündeki Genel Değerlendirme başlığı altında da şu görüşlere yer verildi:

“Bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda, özellikle imalat sanayi üretim endeksi (yüzde 1.6), perakende sektörü gelecek 3 ay için fiyat beklentisi (yüzde 3.1) ve gelecek 12 ay yatırım beklentilerinin (yüzde 3) bu canlanmanın gerisinde olduklarını tespit ediyoruz. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda toplam otomobil üretiminin ise çok arttığını (yüzde 21.2) görüyoruz. GSYH’nın tahmininde kullandığımız diğer değişkenler ekonomide bir canlanma olacağını işaret ediyor. Bununla birlikte kesinleşen Nisan ayı göstergeleri bir önceki tahminimizi bir miktar aşağı revize etmemize yol açtı. Kesinleşen öncü göstergeler ışığında 2017 yılının ilk çeyreğinde dönemsel GSYH büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 1.6, yıllık bazda ise yüzde 5 olacağını tahmin ediyoruz.”

(Tablolar)

