Betam: Bölgeler arası işsizlik oranlarında uçurum var

İstanbul, 12 Mayıs () - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) “Bölgesel İşsizlikte En Kötüler Ve En İyiler” başlıklı araştırma notunda, işsizlik oranlarının bölgeler arasında çok farklı oranlarda olduğuna dikkat çekildi.

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Selin Köksal tarafından hazırlanan araştırma notunda, Türkiye’de 2015’ten 2016’ya oldukça yüksek bir işsizlik artışı yaşandığına anımsatıldı.

Notta, genel işsizlik oranının yüzde 10.3’ten 10.9’a tarım dışı işsizlik oranının da yüzde 12.4’ten 13’e yükseldiğine işaret edilerek, "Ancak bu yükseliş bölgeleri çok farklı etkiledi; İkinci düzeydeki 26 bölgenin 17’sinde işsizlik artarken 9’unda azaldı. Sonuçta işsizlik düzeylerindeki var olan devasa ayrışma daha da derinleşti" denildi.

Nota göre, bölgeler tarım dışı işsizlik oranları itibariyle karşılaştırıldığında;

- yüzde 7.2 ile en düşük işsizlik oranına sahip Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak bölgesi ile

- yüzde 30.1 işsizlik oranına sahip Mardin-Batman-Şırnak-Siirt bölgesi arasında uçurum bulunuyor.

Tarım dışı işsizlik oranını da dikkate alan daha kapsamlı bir değerelendirme yapıldığında Mardin bölgesi uzak ara en kötü bölge olarak öne çıkıyor. Üstelik bu bölge işsizlik artışı itibariyle de üçüncü sırada bulunuyor.

En kötü durumdaki bölgeler sıralamasında Şanlıurfa-Diyarbakır bölgesi Mardin bölgesini izliyor. Bu bölgede yüzde 23.2 olan işsizlik çok yüksek, yüzde 23.2 olan istihdam ise çok düşük çıkıyor. Ayrıca işsizliğin sınırlı da olsa arttığı dikkat çekiyor.

Kapsamlı değerlendirme de en iyi bölgeler grubunda Tekirdağ-Edirne-Kırklareli (Trakya) bölgesi öne çıkıyor.

Bu bölge bir yandan yüzde 8.8 ile oldukça düşük işsizlik oranına diğer yandan da yüzde 48.9 ile en yüksek istihdam oranına sahip bulunuyor.

Bu bölgeyle ilgili, "Kusuru çok az da olsa işsizlik 0.1 puan artarak yüzde 8.8 oldu. Bununla birlikte bu artış güçlü işgücü ve istihdam artışlarının yaşandığı bir bağlamda gerçekleşti" denildi.