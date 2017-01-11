Berna Laçin, Dolar’ın önlenemez yükselişini masaya yatırdı

Özellikle son bir ay içinde çok hızlı bir artış gösteren ve ekonomik dengeleri altüst edecek bu gelişmeler karşılığında oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız aylarda başlatılan ve büyük ilgi gören ‘Dolarınızı bozdurun’ kampanyasına atıfta bulunarak takipçilerine sorular yöneltti. Yapılan bu kampanyanın kağıt üzerinde bir işe yaramadığını söyleyen Berna Laçin’in tespitleri şöyle oldu.
Özellikle son bir ay içinde çok hızlı bir artış gösteren ve ekonomik dengeleri altüst edecek bu gelişmeler karşılığında oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız aylarda başlatılan ve büyük ilgi gören ‘Dolarınızı bozdurun’ kampanyasına atıfta bulunarak takipçilerine sorular yöneltti. Yapılan bu kampanyanın kağıt üzerinde bir işe yaramadığını söyleyen Berna Laçin’in tespitleri şöyle oldu.