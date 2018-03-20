Benzinin litresine gece yarısı 15 kuruş zam geliyor

İstanbul, 20 Mart () - Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zam gelecek, motorin fiyatlarında bugün değişiklik beklenmiyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "21 Mart Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.