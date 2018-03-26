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Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
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Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor

Benzinin iltresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geliyor.

Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor

İstanbul, 26 Mart () - Benzinin iltresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geliyor.
Böylece benzinin litresine bir haftada toplam 27 kuruş zam yapılmış olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "27 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda 26 - 27 Mart tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
Benzinin litresine geçen Salı günü 15 kuruş, geçen Perşembe günü de motorinin litresine 17 kuruş ve otogaza 4 kuruş zam gelmişti.

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