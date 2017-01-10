İstanbul, 10 Ocak () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yarından geçerli olmak üzere benzine 7 veya 8 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. PÜİS twitter hesabından yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir” denildi. Zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Benzine bu gece yarısı 7-8 kuruş zam bekleniyor
İstanbul, 10 Ocak () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yarından geçerli olmak üzere benzine 7 veya 8 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. PÜİS twitter hesabından yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden...
10 Ocak 2017 Salı 11:22
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