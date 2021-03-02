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Bendevi Palandöken'den Medya mensuplarına teşekkür
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sorunlarını her gün yayın organlarında gündeme getiren yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür etti.
EKONOMİ 02.03.2021, 09:19 Murat Aydın
ANKARA- Son bilim kurulu toplantısında alınan karar ile binlerce esnafın işyerlerini yeniden açma sevinci yaşadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada “Covit 19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi
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