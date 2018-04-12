Belediye ve Kariyer.net işbirliği binlerce mavi yakalıya istihdam sunacak

ÜSKÜDAR Belediyesi bünyesinde kurulan ve 'İşimiz, İşiniz' anlayışıyla çalışan İstihdam Merkezi (ÜSİM), Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net ile işbirliği yaptı. Anlaşma çerçevesinde ÜSİM'e başvuran mavi yaka çalışanlar, Kariyer.net’in geliştirdiği 'İşin Olsun' uygulamasının sunduğu imkan ve fırsatlardan yararlanabilecek.

ÜSİM ile İşin Olsun arasında iş birliğini içeren protokol, Üsküdar Belediyesi’nde düzenlenen törende, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından imzalandı. Başkan Türkmen, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ÜSİM sayesinde yaklaşık 9 binden fazla kişiyi iş sahibi yaptıklarını, Üsküdar Belediyesi’nin bin 500’den fazla işvereni içeren İŞKUR, vakıf ve dernek iş birlikleriyle işsizliğe de çare olduğunu söyledi.

"BAŞVURULARIN YÜZDE 80'İ MAVİ YAKA"

ÜSİM'in 2014'ten bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Hilmi Türkmen, "Bugün imzaladığımız protokolle önemli bir istihdam sağlanacağına inanıyoruz. Kariyer.net bu işin Türkiye'de bir numarası, önemli bir alan. Hem iş hem de işçi arayanlar buraya uğramadan geçmiyorlar. ÜSİM sayesinde gençlerimiz bu kapıdan girmek için açık kapıyı iyi kullanacaklar. İstihdamda önemli bir artış sağlanacak. Kariyer.net'in 'İşin Olsun' segmenti ile istihdam yolculuğuna devam edeceğiz. Bunun en önemli özelliği 'mavi yaka' istihdamında önemli bir proje. Bize başvuranların da yüzde 80'i mavi yaka istihdamına yönelik talepler. Bunu gençlerimize doğru bir şekilde tanıttığımıza ciddi bir istihdam imkanı sağlamış olacağız" dedi.

"KISA SÜREDE 1.3 MİLYONA ULAŞTIK"

Kariyer.net'in 19 yıllık bir firma olduğunu ve bünyesinde 25 milyon özgeçmiş barındırdığını anlatan Fatih Uysal, 'İşin Olsun' uygulamasını şu sözlerle anlattı:

"Temmuz ayında hayata geçti. Mavi yaka alanında farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini gördük. Türkiye'deki işsizliğin 3'te 2'sini mavi yaka oluşturuyor. Onların ihtiyaçları farklı lokasyon bazlı arama yapmak istiyorlar ve anında iş bulmaları gerekiyor. Bunu kolaylaştırmak adına 'İşin Olsun'u hayata geçirdik. Bu kısa sürede kabul gördü. 1.3 milyonluk aday ve işverene ulaştı. 50 binin üzerinde ilan var bünyesinde."

"UYGULAMAYI İNDİRİP BİR DAKİKADA İLAN OLUŞTURACAKLAR"

Kariyer.net olarak ilk kez bir belediye ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Uysal, "İşin olsun'un belediye ile yapılan anlaşma ile daha tabana inip büyük kitlelere ulaşmasını amaçladık. İlk defa bir belediye ile işbirliğine gidiyoruz. Amacımız belediye ile ortaklaşa bu uygulamayı tüm Üsküdarlıların bilmesini sağlamak. İşverenler ücretsiz ilan yayınlıyorlar. Tek yapmaları gereken uygulamayı indirmek ve bir dakikada ilan oluşturmak. Adaylar kısa sürede başvurabilecek, buradan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılmasını hedefliyoruz. ÜSİM 4 yıldır belediyeye gelen vatandaşlara hizmet veriyor. Üsküdar'da mavi yaka alanında işverenler cama ilan yapıştırarak aday arıyorlar. Bunları dijitale taşırsak bu rakam artacaktır. Belediye sınırlarında tüm ilanları tek platformda toplayarak iş bulma sürecini hızlandırmak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

ÜSİM ile İşin Olsun iş birliği kapsamında ÜSİM ekibi, ÜSİM’e gelen adayın isteklerini dinleyip, İşin Olsun uygulaması üzerinden adaya bir profil açacak. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ÜSİM yetkilisi, adaya uygun işleri gösterecek. Aday da kabul ederse başvuru işlemi yapılacak. ÜSİM kaydettiği adayları kendi sistemine de işleyerek süreci takip edebilecek. Diğer yandan ÜSİM, aday toplamak istediği pozisyon için İşin Olsun uygulama üzerinden ilan da yayınlayacak. İlana gelen adaylarla direkt iletişime geçebilecek. Uygun adayları isterse mülakata alacak isterse de işverene yönlendirebilecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)