Belarus "Bitcoin madenciliği çiftlikleri" kuruyor

Erkan Öz / İstanbul, 19 Nisan () - Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ülkesinin Bitcoin madenciliğini desteklemek üzere, nükleer santral yakınlarında "bitcoin çiftlikleri kurulacağını" duyurdu.

Belarus resmi haber ajansı BelTA’nın haberine göre Lukashenko, ülkenin enformasyon teknolojisi (IT) sektörünün önde gelen isimleri ile bir araya geldi.

Toplantıda bir konuşma yapan devlet başkanı, sektörün doğumuna yaptıkları katkıları hatırlatarak, "Kripto paralar, kripto borsaları, kripto madenciliği ve diğer konuları talep ettiniz. (Madencilik) çiftlikleri kurmak istediniz. Şimdi artık büyüdünüz ve bize buradan nereye gidebileceğimizi tavsiye edebilirsiniz. Bu doğrultuda etkin bir şekilde ve sizin dilediğiniz kadar ileriye gideceğiz" dedi.

Toplantıda ülkesinin fintech alanında gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlatan Lukashenko yeni inşa edilen bir nükleer santralin yanında Bitcoin madenciliği çiftlikleri kurulması için de yer ayırdıklarını anlattı. Proje kapsamında nükleer santralden elde edilecek elektrik ile Bitcoin üretilecek ve satılacak. Santralin ilk ünitesinin 2019 sonbaharında devreye alınması bekleniyor.

IT Sektörü liderlerinden ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden bildirmelerini isteyen Lukashenko, fintech endüstrisini en üst düzeyde desteklemeye devam edeceklerini vurguladı ve ekledi “Kimsenin sizi engellemesine izin vermeyecegim.”

Daha önce kripto para ve blockchain projeleri için serbest bölgelerde vergi avantajlari sağlayan Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko, bir dijital ekonomi bakanlığı kurulması konusunu da tekrar ele alacaklarını belirtti. Yeni bakanlık hakkında kararın Nisan-Haziran döneminde verilmesi bekleniyor.