Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Beiersdorf AG, Bayer'den Cooppertone'u 550 milyon dolara aldı

İstanbul, 14 Mayıs () - Nivea markasının sahibi Beiersdorf AG, Bayer'in ABD'deki güneş bakım ürünleri markası Cooppertone'u 550 milyon dolar karşılığında satın aldı. Bayer, 63 milyar dolarlık Monsanto alımını finanse etmek üzere...

Beiersdorf AG, Bayer'den Cooppertone'u 550 milyon dolara aldı

İstanbul, 14 Mayıs () - Nivea markasının sahibi Beiersdorf AG, Bayer'in ABD'deki güneş bakım ürünleri markası Cooppertone'u 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Bayer, 63 milyar dolarlık Monsanto alımını finanse etmek üzere Coppertone, Dr. Scholl ve başka bazı markalarını satmayı planladığını Kasım ayında açıklamıştı.
Beiersdorf AG, geçen yıl ABD'de 213 milyon dolarlık satış yapan Coppertone'u satın alarak, ABD'deki varlğını daha da genişletiyor.
Media.Bayer'in  haberinde, "1944 yılında kurulan Coppertone ABD pazarına sürülen ilk güneş bakım ürünü markası oldu. New Jersey Whippany merkezli şirket, ABD ve Kanada'nın yanında Çin pazarına da satış yapıyor.
Beiersdorf CEO'su Stefan De Loecker, "Bu işlem, bizim sürdürülebilir büyüme ve çerçevesi yeni C.A.R.E.+ stratejimizde oluşturulan deri bakım ürünleri alanına yatırım hedeflerimiz ile uyumludur. Deri bakımı Beiersdorf'un işlerinin merkezindedir" dedi.
Bayer Tüketici Sağlığı Bölümü Başkanı ve Yönetim Komitesi Üyesi Heiko Schipper de, "Coppertone markesına yatırım yapacak ve büyümesini sürdürecek doğru bir ortak bulduğumuza inanıyorum. Coppertone markasının Beiersdorf bünyesinde bir üst düzeye yükselmesini umuyoruz" dedi. Bayer Coppertone markrasını 2014 yılında satın almıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328