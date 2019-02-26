BEDAŞ’tan Müşteri Operasyonları Merkezi

İSTANBUL, () - İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için Müşteri Operasyonları Merkezi projesini hayata geçirdiğini açıkladı. Taleplerin hızlı şekilde alınıp çözüme kavuşturulması hedeflenen merkezlerin ilki Bayrampaşa’da açıldı, kısa sürede sayının 4’e çıkacağı bildirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), müşterilerin dağıtım bağlantı anlaşması, alçak gerilim proje onayı, tesisat muayene, evrak kayıt işlemleri ile yetkili fen adamları ve elektrik mühendislerinin taleplerini hızla karşılamak için ‘Müşteri Operasyonları Merkezi’ni kurdu. Günde bin kişiye kadar hizmet verecek olan merkezin ilki Bayrampaşa’da açıldı.

Müşteri Operasyonları Merkezleri, Bayrampaşa’dan sonra Avcılar, Sefaköy ve Beyoğlu’nda kurulacak. Bayrampaşa’da 6 personel ile hizmet vermeye başlayan merkezlerin sayısı 4’e ulaşınca personel sayısı da 24’ü bulacak.

"TALEPLERE ÇOK DAHA KISA SÜREDE YANIT VERİLECEK"

Müşteri Operasyonları Merkezi ile en önemli paydaşlarından biri olan yetkili fen adamları ve elektrik mühendislerine daha düzenli bir ortamda çok daha hızlı hizmet verileceğini söyleyen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Daha hızlı işlem yapabilmek ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Müşteri Operasyonları Merkezi de bunlardan biri. Hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verecek personelimiz, işinde ehil ve bu konuda özel eğitimler almış kişiler. Artık yetkili fen adamları, elektrik mühendisleri ile müşterilerimizin taleplerine bu merkezlerden çok daha hızlı çözüm üretebileceğiz. Her zaman söylüyoruz; elektrik dağıtımı gibi yaşamsal öneme sahip bir hizmeti verirken hız ve kalite çok önemli. Bu nedenle BEDAŞ olarak kesintisiz enerji hedefi ile yol alırken yatırım ve projelerimize buna göre yön veriyoruz" dedi.

"İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET"

Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Yeşilyurt da Müşteri Operasyonları Merkezi’nin hizmet kalitesini artıracağına inandıklarını ve bunun İstanbul halkına yapılan bir hizmet olduğunu belirterek, BEDAŞ’ın müşteri memnuniyetine yönelik attığı adımların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.