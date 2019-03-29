BDDK/Bankacılık sektörü iki aylık kârı 6.49 milyar lira

İstanbul, 29 Mart () - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Türkiye bankacılık sektörünün kârı yılın ilk iki ayında 6.49 milyar lira oldu.

BDDK verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredileri 2.42 trilyon lira ve toplam aktifleri 3.94 trilyon lira, tahsili gecikmiş alacak oranı (NPL) yüzde 4.11 ve sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 17 düzeyindeydi.