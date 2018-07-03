BDDK Takas Saklama Bankası'na çek takası izni verdi

İstanbul, 3 Temmuz () - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası'na çek takası izni verdi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şöyle denildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Banka) tarafından gerçekleştirilmesi hususunda Bankaya izin verilmesine karar verilmiştir."