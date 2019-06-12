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BDDK kredi kartları taksitlendirme sürelerini uzattı

İstanbul, 12 Haziran () – Bankacılık ve Düzenleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattığını duyurdu. BDDK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı: “Bankacılık...

BDDK kredi kartları taksitlendirme sürelerini uzattı

İstanbul, 12 Haziran () – Bankacılık ve Düzenleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerdeki taksitlendirme sürelerini uzattığını duyurdu.
BDDK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12 Haziran tarihli ve 8385 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Haziran tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; 
- mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, 
- elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, 
- fiyatı 3,500 Türk lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan 12 aya, 
- havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan 12 aya, 
- vergi ödemelerinde dokuz aydan 12 aya, 
- elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya, 
-kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

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