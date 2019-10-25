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BDDK - Kredi kartıyla altın alımında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarıyla altın alımlarında taksitlendirme süresini dört aydan sekiz aya çıkarttı. BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019...
EKONOMİ 25.10.2019, 12:12
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kredi kartlarıyla altın alımlarında taksitlendirme süresini dört aydan sekiz aya çıkarttı.
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."
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