BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

İstanbul, 4 Mayıs () - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 27 Nisan ile biten haftada, bankacılık sistemi mevduatı 1 trilyon 931.3 milyar liradan 1 trilyon 955,04 milyar liraya, bankacılık sistemi kredileri de 2 trilyon 272.5 milyar liradan 2 trilyon 282.56 milyar lira düzeyine yükseldi.

BDDK verilerine göre;

- Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri 408.6 milyar liradan 409.8 milyar liraya çıktı.

- Bankaların katılım bankası dahil taksitli ticari kredileri 367.93 milyar liradan 367.5 milyar liraya düştü.

- Bireysel kredi kartı kullanımı 89.75 milyar liradan 91.53 milyar liraya yükseldi.

- Taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 41.56 milyar liradan 41.35 milyar liraya geriledi.

- Kurumsal kredi kartı kullanımı 26.27 milyar liradan 26.68 milyar liraya çıktı.

- Net takipteki alacaklar 17.74 milyar liradan 16.95 milyar liraya geriledi.

- Brüt takipteki alacaklar 66.53 liradan 66.3 milyar liraya düştü.

- Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 181.91 milyar liradan 201.66 milyar liraya yükseldi.

- Bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu açığı 190 milyar liradan, 211.5 milyar liraya yükseldi.

- Yabancı para net pozisyonu 8 milyar 78 milyon liradan 9 milyar 817 milyon liraya çıktı.

- Bankaların özkaynakları 379.93 milyar liradan 436.85 milyar liraya çıktı.

