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BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

İstanbul, 4 Mayıs () - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 27 Nisan ile biten haftada, bankacılık sistemi mevduatı 1 trilyon 931.3 milyar liradan 1 trilyon 955,04 milyar liraya, bankacılık...

BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

İstanbul, 4 Mayıs () - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 27 Nisan ile biten haftada, bankacılık sistemi mevduatı 1 trilyon 931.3 milyar liradan 1 trilyon 955,04 milyar liraya, bankacılık sistemi kredileri de 2 trilyon 272.5 milyar liradan 2 trilyon 282.56 milyar lira düzeyine yükseldi.
BDDK verilerine göre;
- Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri 408.6 milyar liradan 409.8 milyar liraya çıktı.
- Bankaların katılım bankası dahil taksitli ticari kredileri 367.93 milyar liradan 367.5 milyar liraya düştü.
- Bireysel kredi kartı kullanımı 89.75 milyar liradan 91.53 milyar liraya yükseldi.
- Taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 41.56 milyar liradan 41.35 milyar liraya geriledi.
- Kurumsal kredi kartı kullanımı 26.27 milyar liradan 26.68 milyar liraya çıktı.
- Net takipteki alacaklar 17.74 milyar liradan 16.95 milyar liraya geriledi.
- Brüt takipteki alacaklar 66.53 liradan 66.3 milyar liraya düştü.
- Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 181.91 milyar liradan 201.66 milyar liraya yükseldi.
- Bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu açığı 190 milyar liradan, 211.5 milyar liraya yükseldi.
- Yabancı para net pozisyonu 8 milyar 78 milyon liradan 9 milyar 817 milyon liraya çıktı.
- Bankaların özkaynakları 379.93 milyar liradan 436.85 milyar liraya çıktı.
 

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