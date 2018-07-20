Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Temmuz () - Garanti Bankası’nın sosyal girişimcilik alanında tasarladığı ve bir finans kurumu tarafından da desteklenen sosyal girişimcilik programı Garanti Bankası - BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na...

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nın finalistleri belli oldu

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Temmuz () - Garanti Bankası’nın sosyal girişimcilik alanında tasarladığı ve bir finans kurumu tarafından da desteklenen sosyal girişimcilik programı Garanti Bankası - BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi.
Programa katılmaya hak kazanan girişimciler,müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren 5 aylık bir programa dahil olacaklar. Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı, 24 Temmuz Salı günü başlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmayı amaçlayan sosyal girişimcilere, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan İspanya’daki IE Business School’dan eğitim, eğitimlere ek olarak stratejik mentorluk, networking fırsatları sunuyor; girişimleri ile fark yaratmalarına imkan tanıyoruz. Bu yıl programa seçilen ve çocukların eğitimi, çiftçilerin istihdamı, geri dönüşüm gibi birçok farklı konuya çözüm sunan girişimlerin bu program sonunda işlerini daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve yeni girişimcilere örnek olacaklarına inanıyoruz” dedi.
Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’nın bu dönem girişimleri şöyle açıklandı:
·         Önemsiyoruz: Toplumda çocuk haklarına dair farkındalık yaratmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, çocukların kendini birey olarak algılaması ve çevresi ile kuvvetli bir bağ kurması üzerine geliştirdiği projeyle programa dahil oldu.
·         Minorpreneurs: Nitelikli eğitimi 7-17 yaş arası çocuklarla buluşturmayı planlıyor.
·         Tarlamvar: Kırsal kalkınmayı ve çiftçiyi destekleme amacıyla boş veya atıl kalmış tarım arazilerini kiralama ve  bu arazilerde yerel halkın istihdam edilmesi projesiyle programa katılıyor.
·         3Dörtgen: Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı mağaza ve kafe konseptini hayata geçiriyor.
·         Tolkido: Konuşma problemi yaşayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılmak amacıyla yola çıkıyor.
·         Joon, Dezavantajlı gruplar ile çalışarak, meydana getirdiği yeni ve kullanışlı ürünlerin günlük hayata katılmasında öncü oluyor.
·         GeneOn:Plastik atığı geri dönüştürebilen enzimlerin üretilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.
·         HAUS Freeze Dry: Yüksek besin değeri içeren meyveleri 30 yıl raf ömrüne sahip, sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürüyor.
·         Biryudumkitap: Kişilerin e-posta kutusuna her sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz, hikâye ve roman pasajlarını göndererek Türkiye’de okuma süresini arttırmayı hedefliyor.
·         Engelsiz Çeviri: İşitme engellilerin bilgiye daha hızlı ve rahat erişebilmeleri için; web sayfalarındaki metinleri anlık olarak işaret diline çeviren, yapay zeka ile işaret dilini yazıya çevirebilen ve bu şekilde işaret dili bilmeyen kişiler arasında iletişimi sağlayan bir yazılım geliştiriyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328