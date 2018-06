Bazı İran ve Çin ürünlerine gözetim önlemi ve vergi uygulanacak

İran ve Çin'den ithal edilen bazı ürünlerin ithalatında gözetim önlemi ve dampinge karşı vergi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalatta gözetim ve haksız rekabetin önlenmesine dair tebliğlerde, gözetim önlemi ve dampinge karşı vergi uygulanacak ürünler arasında PVC yer kaplaması, İran kökenli granit, Çin kökenli fırın ve ocaklar için ateşleme sistemi sayıldı.



Buna göre, PVC yer kaplamalarının 5 dolar birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı gözetim belgesi ile yapılabilecek. Bir başka tebliğe göre de, İran menşeli granit ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması sonucu, bu ülkeden Arsam Granite Co. ile Lal Umran Kasır Granite Co. şirketleri hariç olmak üzere diğer şirketlerden yapılan bu kapsamda yapılacak ithalata ton başına 174 dolar dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verildi.



Tebliğde, "Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere İran menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile Çin menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir" denildi.



Aynı gazetede yer alan üçüncü bir tebliğle, yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli fırın ve ocaklar için ateşleme sistemi ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildiğinden, ürünün CIF bedelinin yüzde 24.55'i oranında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verildi.