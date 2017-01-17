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Batman TÜPRAŞ'tan rekor üretim

Arif ARSLAN/BATMAN, () - BATMAN'da bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde önceki yılda 500 bin ton asfalt malzemesi üretilirken, geçen yıl 603 bin ton üretildi. Önceki yıl 1 milyon ton ham petrol işlenen rafineride geçen yıl 1 milyon 17 bin ton ham petrol...

Batman TÜPRAŞ'tan rekor üretim

Arif ARSLAN/BATMAN, () - BATMAN'da bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde önceki yılda 500 bin ton asfalt malzemesi üretilirken, geçen yıl 603 bin ton üretildi. Önceki yıl 1 milyon ton ham petrol işlenen rafineride geçen yıl 1 milyon 17 bin ton ham petrol işlendi. Rafineri Müdürü Sinan Girgin, 2016 yılını sıfır kazayla atlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ekip çalışmasıyla rekor üretime ulaştıklarını söyledi.
Ülkenin ilk rafinerisi konumundaki TÜPRAŞ Batman Rafinerisi'nde, önceki yıla oranla geçen yılda rekor üretime ulaşıldı. TÜPRAŞ Batman Rafineri Müdürü Sinan Girgin, rafinerinin kurulduğu günden bu yana ürettiği asfalt malzemesi olarak bilinen 'bitüm'de 603 bin tonluk satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Ham petrol işlemede de rekor kıran Batman Rafinerisi önceki yıl 1 milyon ham petrol işlerken, geçtiğimiz yıl, 1 milyon 17 bin ton ham petrol işleyerek bu alanda da yeni bir rekora ulaştı.
EKİP ÇALIŞMASI BAŞARISI
Özellikle bitüm satışında tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirten Rafineri Müdürü Girgin şunları söyledi:
"Bu başarı tamamen ekip çalışmasıdır. Rafinerimize yeni başarılar katmak görevimiz. Bitüm satışı ile ham petrol işlemenin yanı sıra rafinerimizde örnek bir çalışmayı daha gerçekleştirdik. 2016 yılını zaman kayıplı sıfır kazayla geride bıraktık. Hedefimiz yakaladığımız bu başarıyı içinde bulunduğumuz yılda da sürdürmektir. Takım olmanın ruhuyla bu başarıları elde ettik. Çevre dostu rafinerimizde artık rekorları elde etmenin sevincini yaşıyoruz."

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