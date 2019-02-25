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Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

ANKARA, () - ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; başkentin 30 noktasına kurularak,...

Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

ANKARA, () - ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; başkentin 30 noktasına kurularak, 10 çeşit sebzenin uygun fiyatla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, yarından itibaren bakliyat satışına da başlanacağı belirtildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

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