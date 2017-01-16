Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Başkan Şimşek: Döviz kurlarındaki artış otomobil satışlarını etkiledi

ANADOLU Oto Galericiler Sitesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem Şimşek, son günlerde döviz kurlarındaki artışın otomobil satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanlığına  5'inci kez seçilen...

Başkan Şimşek: Döviz kurlarındaki artış otomobil satışlarını etkiledi
ANADOLU Oto Galericiler Sitesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem Şimşek, son günlerde döviz kurlarındaki artışın otomobil satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanlığına  5'inci kez seçilen Başkan Şimşek, döviz kurundaki artışın otomobil satışını olumsuz yönde etkilediğini anlatırken, otomobillerin daha önceleri Türkiye'de 'lüks bir ihtiyaç' olarak görüldüğü halde günümüzde birçok evde bulunduğunu söyledi. Şimşek, şöyle konuştu:
"Otomobil, lüks olmaktan çıkarak, ihtiyaç haline geldi. Fakat son günlerdeki döviz artışları insanların tüketim ihtiyaçlarındaki önceliği değiştirdi. Bu da bize yansıyor. Otomobil piyasası özellikle dövizdeki oynamalarla en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bu manada otomobil satışları düştü. Bundan dolayı sıkıntı içine girdik. Mart-Nisan aylarında bu durumun düzeleceğine inanıyoruz."
Şimşek, kendisini göreve seçen site üyelerine teşekkür ederken şöyle devam etti:
"Alnımızın akı ve önceki tecrübelerimizin üzerine yenilerini katarak hizmete devam etmek istiyoruz. Bu site yaşayan bir organizma. Hafta içi ortalama bin kişinin, haftasonu ise 5 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla buranın ihtiyaçlarının sürekli yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla burasını daha da geliştirmek için planladığımız çalışmalarımız var. İnşallah o çalışmalarımız yakın zamanda üyelerimizle paylaşacağız."

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55