Başkan Asa: Marmarabirlik zarar ediyordu, şimdi kâr payı dağıtıyor

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik’in 2010 yılından önce zarar eden bir kurumken, bugün kâr payı dağıtır hale geldiğini söyledi. Asa, 2007 yılında Ziraat Bankası’ndan alınan 60 milyon TL’lik kredinin de taksitler halinde halen ödendiğini belirterek, göreve geldikleri günden itibaren ürün alımı ve yapılan hizmetlerde hiç kredi kullanmadıklarını ifade etti.

64 yıllık geçmişin mirası ve birikimi ile göreve geldikleri 2010 yılından bugüne Marmarabirlik’in hiç zarar etmediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Asa, "Nesilden nesile taşınmış olan Marmarabirlik’i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Üretici ortağımızın desteği ile geldiğimiz bugünlerde yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini toplamaktayız. Marmarabirlik’te ilkler yaşanmaktadır. Daha çok ürün alan, daha çok ürün satan, sürekli yatırımlar yapan, ürün bedellerini 1 lira dahi kredi kullanmadan peşin ödeyen, üreticisine gübre ve zirai ilaç desteği veren, kâr payı dağıtan bir Marmarabirlik vardır” dedi.

Marmarabirlik’in 500 sanayi kuruluşu arasında 347'nci sırada yer almasının tesadüf olmadığına dikkat çeken Başkan Asa, üreticinin alın terinin emeğe dönüştüğünün en önemli göstergesinin de 2017 Haziran ayında dağıtılan 17 milyon TL kâr payı olduğunu belirtti. Marmarabirlik tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla kâr payı dağıtıldığını hatırlatan Asa, bunun da en önemli etkeninin emeğe, üretene, çalışana saygı olduğunu, kooperatifçiliğin temelinde de bu düşüncenin olması gerektiğini dile getirdi. Asa, “Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve Marmarabirlik'i daha iyi yerlere taşıyabilmek adına kendimize daha büyük hedefler belirliyor ve yeni yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Önceki dönemlerde yıllık satışlarımızın içinde iade oranı yüzde 2.80 civarındayken, bugün Ar-Ge biriminin kurulması ve yapılan yatırımlarımız ile beraber bu rakam binde 5’lere düşmüştür” dedi. Başkan Asa, Marmarabirlik’in ihracat yaptığı ülke sayısının da 18’den 54’e çıktığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren üretim maliyetlerini düşürmek ve depolama kapasitemizi artırmak amacıyla kooperatiflere, entegre tesislerine 85 milyon TL yatırım yaptık. Depolama kapasitemiz 53 bin tonlardan 80 bin tonlara çıkarıldı. Entegre tesislerimizin yıllık 35 bin ton olan üretim kapasitesi, 55 bin tonlara yükseltildi. Yapılan revizyonlar ve yeni depolama tesisleri ile birlikte 30 bin ton kapasiteli modern yeni depolama tesisleri kazandırıldı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan yatırımlarla depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Zeytin sektöründe dünyada ilk 'lisanslı depoculuk' faaliyete geçirildi. Marmarabirlik’te bu yaşananlar ‘Birlik olursak’ anlayışımızın en güzel göstergesidir.”



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