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Basel Komitesi: Kripto paralar bankalara riskler oluşturuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – Merkez bankalarının merkez bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) bağlı Basel Komitesi, "kripto para birimleri piyasasındaki büyümenin bankalara ve küresel finansal istikrara...

Basel Komitesi: Kripto paralar bankalara riskler oluşturuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – Merkez bankalarının merkez bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS) bağlı Basel Komitesi, "kripto para birimleri piyasasındaki büyümenin bankalara ve küresel finansal istikrara çeşitli riskler oluşturduğu" uyarısı yaptı.
Komite’nin Çarşamba günü yayınladığı açıklamada, kripto para birimleri piyasalarının bankalara oluşturduğu riskler arasında likidite, kredi ve piyasa riskleri, dolandırıcılık ve siber güvenlik de dahil olmak üzere işletimsel riskler, kara para aklama ve terör finansmanı olduğunu belirtirken, bankaların şu an söz konusu risklerden kaçınmak için kripto para birimleriyle doğrudan işlem yapmamalarına rağmen, kripto para varlıkları kapsamında detaylı inceleme yapmaları gerektiği önerisini verdi.
Komite ayrıca, bankaların kripto para birimlerinin oluşturduğu “yüksek” risklerle mücadele edebilmeleri için “açık ve kesin” bir risk yönetim çerçevesi hazırlamaları gerektiğini belirtti. Söz konusu yönetim çerçevesinin, AML ve finans terörizmiyle mücadele dahil olmak üzere bankaların genel risk yönetim süreçlerine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilen komite açıklamasında, risklerin “kapsayıcı bir değerlendirmesinin”, sermaye yeterliliği ve likidite yeterliliği değerlendirme süreçlerine de dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.  
 

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