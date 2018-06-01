Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas: ISTAC Tahkimi'nin yarattığı fırsatlardan yararlanın

İstanbul, 1 Haziran () - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), kamu uyuşmazlıklarında tahkime gidilebilmesinin yolunu açan mevzuat değişikliklerinin ardından Ankara’da konferans düzenledi. Konferansın açılışında konuşan Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet Çobas, kamu kurumlarını alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkim konusunda cesaretli davranmaya ve ISTAC Tahkiminin yarattığı fırsatlardan yararlanmaya çağırdı.

Başbakanlık Başmüşaviri Çobas, kamu kesiminden 300’ü aşkın hukukçu ve uzmanın katıldığı konferansta, İstanbul Tahkim Merkezi’nin Türkiye’nin projesi olduğunu vurguladı. Çobas, mevzuat değişiklikleri sonucu ISTAC’ın artık kamu için de alternatif uyuşmazlık çözüm adresi olduğuna dikkat çekerek, şu mesajları verdi;

“Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih ederek Tip Sözleşme’de düzenleme yapabilecektir. Dolayısıyla burada bir tahkim şartının öngörülüp öngörülmemesi idarenin takdirine bırakılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu zararına neden olmamak, adaletin daha hızlı tesis etmesini sağlamak bilinciyle, hakemler aracılığı ile uyuşmazlığın çözülmesine imkân tanıyacak adımları atmalarının yerinde olacağı açıktır. Bu bağlamda; kamu kurum ve kuruluşlarının tahkim yoluna gidilmesinde cesaretli davranmaları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarını daha işlevsel hale getirecek mekanizmaları işletmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuda atılacak adımlarla yatırımların daha hızlı ve etkin yürütülmesi sağlanacak olup, yapılacak işlerde farkındalık yaratılacaktır.”

Başbakanlık Başmüşaviri Çobas, “Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sözleşmelerinde ISTAC’ı yaygın bir şekilde kullanmasını bekliyoruz” derken, bu tercihin sağlayacağı avantajları da şöyle dile getirdi;

“Yurt dışındaki tahkim merkezlerine kıyasla ISTAC’ta uyuşmazlıkların çözümlenmesi, uluslararası standartlardaki bir hizmetin daha düşük maliyetle kendi kaynaklarımızla sağlamamız demektir. ISTAC’ta uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iç kaynaklarımızın Türkiye’de kalmasını sağlayacağı gibi Türkiye’ye döviz akışını da temin edecektir. Ayrıca ISTAC, tanıtıma olan katkısıyla, Türkiye’nin uluslararası alanda adalet dağıtan bir ülke olduğunu görünür kılacaktır.”

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, konferansta kamu avukatlarına ISTAC Tahkimini ve kuruluşundan bu yana merkezin ulaştığı noktayı anlattı. İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak kurulan ISTAC’ın 2,5 yıllık aktif faaliyet döneminde önemli tecrübeler kazandığını belirten Prof. Akıncı şöyle konuştu;

“İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak kurulan İstanbul Tahkim Merkezi kamunun desteklediği özerk bir kurum olarak ortaya çıktı. İstanbul Finans Merkezi projesi, hedeflenen sürede gerçekleşemese de, bu proje kapsamında kurulan ISTAC şu ana kadarki dava gündemi ve çok yönlü etkinlikleriyle aktif bir kurum yapısı kazandı. ISTAC’da görülen dava sayısı 20’ye ulaştı, bu davaların 12’si sonuçlandı. Özel sektörden sonra kamu kesiminde de ISTAC tahkiminin kullanılmaya başlanmasıyla, önümüzdeki süreçte merkezimizi çok daha yoğun bir dava gündemi bekliyor. Bilindiği üzere ISTAC’a kamu kapısını açan ilk adım Başbakanlık Genelgesi ile atılmıştı. 2016/25 sayılı bu genelge ile Başbakanlık ‘Kamu kurumları ISTAC Tahkiminden faydalansın, bunu tavsiye ediyorum’ dedi. ISTAC’ı belki 30 sene ileri götüren bu adım için müteşekkiriz. Genelgenin ardından Kamu İhale Kurumu tip sözleşmeleri ve uygulama yönetmeliklerindeki değişiklikler 30 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı ve 20 gün sonra kamuda tahkim mevzuatı yürürlüğe girmiş oldu. Artık kamu kurumlarının, taraf oldukları sözleşmelerde tahkim şartı olarak ISTAC’ı yazmaları mümkün. Dolayısıyla, tüm kamu hukukçularına, avukatlara, sözleşmelere imza atan karar vericilere sesleniyoruz; Sözleşmelerinize ISTAC tahkim şartını yazın, İstanbul Tahkim Merkezi’nin hızlı, uzmanlaşmış ve hesaplı yargılama imkânlarından yararlanın. ISTAC, özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarının uyuşmazlıkları için de cazip bir çözüm adresi olmaya hazırdır.”

Konferansa Oturum Başkanı olarak katılan deneyimli hukukçu Prof. Dr. Fikret Eren ise İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmuş olmasının, Türk hukukçularının dünyaya açılması yönünden önemine dikkat çekti. Prof. Eren, “ISTAC’ın kurulması çok hayırlı ve yararlı olmuştur. Ayrıca, bu merkezin Türkiye’yi tanıtıcı rolü de çok önemlidir” dedi.

Konferansta Kamu İhale Kurumu adına konuşan İnceleme Dairesi Başkanı Orhan Seçkin ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Erdem Bafra, kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları değerlendirirken, katılımcılara tecrübelerini aktardılar. Ayrıca, ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş, merkezin yargılama usul ve yöntemleri hakkında geniş kapsamlı sunum yaptı. KİK mevzuatına tabi kurumların satın alma personeli, ihale komisyonu üyeleri ve hukuk müşavirlerinin katıldığı konferans ve sertifika programı, ISTAC’ın iftar daveti ile sona erdi. (Fotoğraflı)