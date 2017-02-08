Başbakan Yardımcısı Şimşek: Terörle mücadelede kararlıyız (2)

"EKONOMİ, REFERANDUMDAN SONRA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 6'ıncısı düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarının açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Mehmet Şimşek, referandumun ardından ülke ekonomisinin daha da güçleneceğini söyledi. Ülkenin tekstil sektöründe dünyada önemli yerde olduğunu belirten Şimşek, şunları dedi:

"Gerçekten Gaziantep bütün sıkıntılara rağmen Türkiye’nin dinamosudur. Türkiye’nin lokomotifi tekstil ve giyim sanayidir. Yaklaşık olarak 50 bin tane tekstil hazır giyim anlamında muazzam bir istihdam sağlayan işletmeyle, geçen sene 26 milyar doları aştık. İhracatımızın yüzde 18,4'ü bu sektörün elinde. Dünya tekstil yüzde 3,8’ini Türkiye yapıyor ve bu verilerle tekstilde dünyada 6'ıncı sıradayız."

Türkiye'nin son dönemlerde travmalar yaşadığını ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Şimşek, konuşmasın şöyle sürdürdü:

"Türkiye zor travmalar yaşadı. Bunlarda ülkeye ekonomik olarak yansıdı. Ama bunlar azalmaya başlayacak. Tahmin ediyorum ki Türkiye referandumdan sonra yani Nisan'ın ortası gibi belirsizlik biter. Türkiye’nin ekonomisi daha da güçlenecek. Terörle mücadele bizler için varlık yokluk meselesi, FETÖ ile mücadele de çok büyük yol kat ettik. Güçlü Türkiye ve yönetimde istikrar için uzun vadeli yeniden yapılanmadır. Bu bir rejim değişikliği değildir. Rejim 100 yıl önce çözülmüş bir sorundur. Meclisimiz daha güçlü olacak, yargı bağımsız olacak. Sistem bu haliyle sorunlara gebedir, fakat yeni sistem geldiği zaman kararlar daha erken alınacak ve geçmişteki sorunlarla karşılaşmayacağız.”

Konuşmaların ardından Bakan Şimşek ve beraberindekiler 140 firmanın stant açtığı fuarın açılışını kurdele keserek yaptı.

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, ()-

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