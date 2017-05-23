Başbakan Yardımcısı Şimşek: AB katılım yoluna devam etmeliyiz

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AB katılım yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından ve AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Maxx Royal Otel'de, İsviçre merkezli Global Connection Media SA tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'ye katıldı. Ekonomi ile ilgili sunum yapan Şimşek, ardından foruma katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de gerçekliğin algıdan daha iyi olduğunu belirten Şimşek, ama bunun da istediği kadar iyi olmadığını kaydetti. İlk olarak gerçekliğin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Şimşek, bunun da yapısal reformlar gerektirdiğini söyledi. Şimşek şöyle dedi:

"AB katılım yoluna devam etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından ve AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor. İkincisi Türkiye'yi AB'ye bağlı tutmak. Üçüncüsü de daha iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Türkiye büyük travmalar yaşadı. Yani aslına bakarsanız darbeler her yıl olan şeyler değil. Terör çok büyük zorluk çıkarıyor."

Türkiye'de niçin OHAL olduğunun açıklanması gerektiğini belirten Şimşek, bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını söyledi.

'RUSYA İLE NEREDEYSE BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZDÜK'

Şimşek, dün Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin çıkarına olduğunu söyledi. Rusya ile neredeyse bütün sorunları çözdüklerini kaydeden Şimşek, doğru yolda ilerlediklerini kaydetti. Şimşek, "Rusya ile neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine geçmiş durumdayız. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı. Biz tabi ki bunun devam etmesini ve gelişmesini istiyoruz. Domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz" dedi.

'LAİKLİK TÜRKİYE İÇİN VARLIKTIR'

Türkiye'de dini okulların sayısının az olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, birçok ülkedeki bazı ailelerin çocuklarının daha güçlü bir dini temele sahip olmasını istediğini söyledi. Türkiye devletin bütün dinlere eşit mesafede durduğunu kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin daha köktenci bir yöne gittiği korkusu doğru değil. Geçmişte militan laik bir yaklaşım vardı. Yani insanların inançlarını yaşamaları için kısıtlı alanları vardı. İnsanların mesela başörtüsü ile okula gitmelerine izin verilmiyordu. Birçok kişi Avusturya'ya, İngiltere'ye okumak için gidiyordu. Biz bunun devam etmesine izin vermedik. Ama bu ille de Türkiye'nin laik yapıdan uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Laiklik Türkiye için bir varlıktır. Ortadoğu'da dökülen kana bakın. Ya mezhebe dayalı ya da etnik. Bence en iyi yol daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hoşgörülü toplumlar."

FORUM BUGÜN SONA ERİYOR

Global Connection Media SA tarafından 'Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu'na, 50 ülkeden 142 gazeteci katıldı. Türkiye'nin ekonomi, turizm ve ticaret potansiyelinin ele alındığı, kültür ve medya konularının tartışıldığı forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor. Forum bugün sona eriyor.

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