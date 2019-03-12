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Başbakan Mohamad: Malaysia Airlines'ın kapatılması ya da satılması gündemde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, ülkenin bayrak taşıyıcısı Malaysia Airlines’ı "kapatma, satma ve yeniden finanse etme" seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi. Malezya Meclisi'nde düzenlenen...

Başbakan Mohamad: Malaysia Airlines'ın kapatılması ya da satılması gündemde

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, ülkenin bayrak taşıyıcısı Malaysia Airlines’ı "kapatma, satma ve yeniden finanse etme" seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.
Malezya Meclisi'nde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Mohamad, yönetimin şu an havayolu şirketi için sunulan bütün seçenekleri değerlendirdiğini ve “yakında” bir karara varılacağını açıkladı. Mohamad, şirketin kapatılmasının “çok ciddi bir konu” olmasına karşın, yönetimin şirketi satma veya finanse etme seçeneklerinin yanında bu olasılığı da gözden geçirdiğini ekledi.
Malaysia Airlines, 2014’de gerçekleşen iki kazanın ardından kârlılıkta zorluklar yaşamaya başlamıştı. Malaysia Airlines’a ait MH 370 uçağın 2014 Mart ayında kaybolmasının ardından MH 17 uçağı da aynı yılın Temmuz ayında Ukrayna’da düştü ve tarihteki en ölümcül havayolu kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

 

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