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Bartın'da 148 maden işçisinin iş akdi sona erdirildi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN’ın Amasra ilçesinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren holdinge bağlı taşeron firmada çalışan 148 işçinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi.  Amasra'da,...

Bartın'da 148 maden işçisinin iş akdi sona erdirildi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () - BARTIN’ın Amasra ilçesinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren holdinge bağlı taşeron firmada çalışan 148 işçinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi. 
Amasra'da, madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketin Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmayı yapan taşeron firmanın 148 işçisinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi. Şirket tarafından görevlerine son verilen işçiler, sabah saatlerinde, Kazpınarı- 2 kuyusuna geldi. Galeri açma çalışmalarının yapıldığı alanda, jandarma ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. İşçiler, eşyalarını toplayıp, arkadaşlarıyla vedalaşarak, bölgeden ayrıldı. 
Öte yandan şirket tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşçilerin sözleşme sürelerinin bittiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: 
"Taşeron firma ile projeyle ilgili sözleşme süresi bitti. Dolayısıyla firmanın şirketimizle yapacağı bir iş kalmadı. Böylelikle söz konusu işçilerde açıkta kalmış oldu. Şirketimizin taşeron firmaya herhangi bir borcu bulunmamakta ve madencilerin işsiz kalmasıyla ilgili de bir tasarrufumuz yoktur. Ancak yeni proje ihalemizi alacak firma bu işçileri değerlendireceğini düşünüyoruz. Bu noktadan bizim de tavsiyemiz olacaktır."

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