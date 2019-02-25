Barrick Gold madenci Newmont’u almak için teklifte bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Şubat () – Kanada merkezli altın madenciliği öncülerinden Barrick Gold, Newmont Mining’e bütün hisseleri karşılığında birleşme anlaşması teklifi sundu.

Barrick’in teklifine göre bütün Newmont hissedarları, Newmont hisseleri karşılığında 2,5694 Barrick hissesi elde edecek ve birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 44.1’ine eski Newmont hissedarları, kalan yüzde 55.9’una da Barrick hissedarları sahip olacak.

Barrick Başkanı ve CEO’su Mark Bristow’a göre söz konusu birleşme, iki ülkenin Nevada’daki varlıklarının üreteceği 7 milyar dolarlık bir sinerjinin kapısını açacak. Bristow bunun yanında ayrıca birleşmenin, “Tier One altın varlıklarının bulunduğu dünyanın en büyük portföyü, olası büyümeyi ve sürdürülebilir hissedar gelirlerini destekleyen yüksek düzey nakit akışına sahip, dünyanın en büyük şirketini” oluşturacağını belirtti.

