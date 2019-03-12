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Barclays: Facebook kripto para birimi şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden Barclays, Facebook’un üzerinden çalıştığı iddia edilen kripto para biriminin şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabileceğini öngördü. Barclays...

Barclays: Facebook kripto para birimi şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden Barclays, Facebook’un üzerinden çalıştığı iddia edilen kripto para biriminin şirkete 19 milyar dolar gelir sağlayabileceğini öngördü.
Barclays internet analisti Ross Sandler, Pazartesi günü müşterilerine yayınladığı bir notta, Facebook’un üzerinde çalıştığı ve küresel ödemelerde kullanılması hedeflenen kripto para biriminin, 2021 yılında şirket gelirlerine 19 milyar dolar katkı sağlayabileceğini öne sürdü ve “Böyle bir gelir akışının sunulması, bizim bakış açımızda Facebook hisselerinin hikayesini değiştirebilir” dedi.
Medyada daha önce yer alan haberler, Facebook’un geleneksel para birimlerine sabitlenmiş bir kripto para birimi (stablecoin) üzerinde çalıştığını ve söz konusu kripto para biriminin Whatsapp uygulaması üzerinden küresel ödemelerde kullanılmasının hedeflendiğini öne sürmüştü. Facebook konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmazken Sandler, geçen yıl ortaya çıkan veri hırsızlığı skandalının ardından ödeme sistemleri üzerinde yapılan yeniliklerin Facebook için yeni bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Sandler, “şirketin bu noktada oldukça ihtiyacı olan” yeni bir gelir seçeneğinin kripto para birimleri yoluyla elde edilebileceğini belirtti:
“Özellikle kullanıcıların kişisel verilerini hedef almayan reklamcılık gibi başka gelir kaynakları üzerinde yapılan çalışmaları Facebook hissedarları olumlu karşılayacaktır.”
 

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