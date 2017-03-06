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"Bankalarla sıfır faizli kredi sorunu yaşayan işletmeler KOSGEB'e başvursun"

İstanbul, 6 Mart () - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "sıfır faizli" kredisinden yararlanma aşamasında bankalarla sorun yaşayan işletmelere, çözüm için KOSGEB'e başvurmaya çağırdı. KOSGEB “Sıfır Faizli İşletme...

"Bankalarla sıfır faizli kredi sorunu yaşayan işletmeler KOSGEB'e başvursun"

İstanbul, 6 Mart () - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "sıfır faizli" kredisinden yararlanma aşamasında bankalarla sorun yaşayan işletmelere, çözüm için KOSGEB'e başvurmaya çağırdı.
KOSGEB “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programına ilişkin bir açıklama yapan Özlü, bu yıl 460 bin 167 işletmenin kredi faiz desteğinden yararlanmaya hak kazandığını ve kredi faiz desteğinden faydalanabilecek işletmelerin 28 Şubat'ta bilgilendirilerek sürecin başlatıldığını belirtti ve ekledi:
"Kredi almaya hak kazanan işletmeler arasında bankalarda sorun yaşayanların bulundukları bölgelerdeki KOSGEB il müdürlüklerine başvurmaları durumunda sorunları en kısa sürede çözülecektir."
Özlü'nün verdiği bilgiye göre, kendisine bildirimde bulunulan 460 bin 167 işletmeden 362 bin 906 adedi, başvuru formunu ilgili web adresinden alarak bankalarla görüşme sürecini başlattı ve bunlar arasından, 43 bin 962 işletme de 6 Mart itibarı ile banka tarafından kredi talebi uygun bulunarak işlemleri tamamlandı.

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