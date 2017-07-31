Bankaların toplam net kârları ilk yarıda 25 milyar lirayı aştı

İstanbul, 31 Temmuz () - Bankacılık sektörünün ilk yarıda net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 artışla 25.35 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, sektörün ilk yarıda kredileri de geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22.2 artışla, 1.3 trilyon lirası lira ve 615 milyar lirası da döviz bazlı olmak üzere toplam 1.92 trilyon liraya çıkarak 2.0 trilyon lira sınırına dayandı.

Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren "aktif büyüklüğü" de yüzde 20 artışla 2.97 trilyon lira ile 3.0 trilyon liraya yaklaştı.