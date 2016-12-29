Bankaların net kârları 11 ayda yarı yarıya arttı

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye bankacılık sektörünün net kârı, yılın ilk 11 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar liraya tırmandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sisteminin Kasım ayı net kârı ise 2.98 milyar lira ile aylık bazda yüzde 6.1 geriledi.

BDDK verilerine göre, sektörün kredileri Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1.7 trilyon liraya çıkarken, aylık bazda artış da yüzde 4.2 oldu.

Bankacılık sektörünün TL kredileri Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, aktif büyüklüğü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 2.7 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 baz puan düşüşle yüzde 15.27 düzeyine geriledi.

Bankaların brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Kasım sonunda geçen yıla kıyasla 19 baz puan artarak yüzde 3.24'e yükseldi.