Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Bankalar MB'den yüzde 10 faizle 25.75 milyar lira kullandı

İstanbul, 23 Ocak () - Dövizdeki tırmanışı frenlemek için bir süredir haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası, bankaları yine yüksek faizli kaynak ile fonladı. Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya...

Bankalar MB'den yüzde 10 faizle 25.75 milyar lira kullandı

İstanbul, 23 Ocak () - Dövizdeki tırmanışı frenlemek için bir süredir haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası, bankaları yine yüksek faizli kaynak ile fonladı.
Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, önceki ve geçen haftada olduğu gibi, bugün de haftalık repo ihalesi açmadı.
Bankalar, Merkez Bankası'nın yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı "geç likidite penceresi"nden yaklaşık 25 milyar 750 milyon lira, Bankalararası Para Piyasası'ndan da yaklaşık 9.0 milyar lira kullandı.
Merkez Barkası, önceki hafta yaptığı açıklamada bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar liraya düşürmüş, gerekli görülen günlerde BIST bünyesindeki repo pazarlarında tarafından yüzde 8.50 ile yapılan fonlama tutarını sınırlandırılabileceğini açıklamıştı.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55