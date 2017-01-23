Bankalar MB'den yüzde 10 faizle 25.75 milyar lira kullandı

İstanbul, 23 Ocak () - Dövizdeki tırmanışı frenlemek için bir süredir haftalık repo ihalesi açmayan Merkez Bankası, bankaları yine yüksek faizli kaynak ile fonladı.

Piyasaya verdiği likiditeyi kontrol ederek lirada sıkılaştırma yapmaya devam eden Merkez Bankası, önceki ve geçen haftada olduğu gibi, bugün de haftalık repo ihalesi açmadı.

Bankalar, Merkez Bankası'nın yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı "geç likidite penceresi"nden yaklaşık 25 milyar 750 milyon lira, Bankalararası Para Piyasası'ndan da yaklaşık 9.0 milyar lira kullandı.

Merkez Barkası, önceki hafta yaptığı açıklamada bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar liraya düşürmüş, gerekli görülen günlerde BIST bünyesindeki repo pazarlarında tarafından yüzde 8.50 ile yapılan fonlama tutarını sınırlandırılabileceğini açıklamıştı.