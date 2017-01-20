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Bankalar karşılığı olmayan her çek yaprağı için 1,410 lira ödeyecek

İstanbul, 20 Ocak () - Bankaların karşılığı olmasa bile süresi içinde ibrazı halinde her çek yaprağı için ödemek zorunda oldukları miktar yüzde 9.3 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine...

Bankalar karşılığı olmayan her çek yaprağı için 1,410 lira ödeyecek

İstanbul, 20 Ocak () - Bankaların karşılığı olmasa bile süresi içinde ibrazı halinde her çek yaprağı için ödemek zorunda oldukları miktar yüzde 9.3 artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine göre, daha önce 1,290 lira olan bankaların her çek yaprağı için ödemek zorunda oldukları miktar 1,410 liraya yükseltildi.  

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