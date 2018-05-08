Bankalar Birliği yeni yönetim kurulunu seçti

İstanbul, 8 Mayıs () - Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetçiler aşağıdaki şekilde belirlendi.

TBB’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili görevlerinin kimin üstleneceğine Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda karar verileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Akbank T.A.Ş.

Citibank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türk Eximbank

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri

Burgan Bank A.Ş.

QNB Finans Bank A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

