Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı

İstanbul, 26 Temmuz () - Bankacılık sisteminde 20 Temmuz haftasında mevduat ve krediler düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 2 trilyon 78.5 milyar liraya, krediler 2 trilyon 450.2 milyar liraya geriledi.

BDDK verilerine göre;

- Bankacılık sistemi mevduatı geçen hafta 2 trilyon 94 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bankacılık sistemi kredileri geçen hafta 2 trilyon 458.9 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri 420.8 milyar lira oldu.

- Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri geçen hafta 422.8 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bankaların katılım bankası dahil taksitli ticari kredileri 384.55 milyar lira oldu.

- Bankaların katılım bankası dahil taksitli ticari kredileri geçen hafta 386.26 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bireysel kredi kartı kullanımı 93.46 milyar lira oldu.

- Bireysel kredi kartı kullanımı geçen hafta 94.94 milyar seviyesinde bulunuyordu.

- Taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 43.55 milyar lira oldu.

- Taksitli bireysel kredi kartı kullanımı geçen hafta 43.03 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Kurumsal kredi kartı kullanımı 28.62 milyar lira oldu.

- Kurumsal kredi kartı kullanımı geçen hafta 27.89 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

- Net takipteki alacaklar 20.87 milyar lira oldu.

- Net takipteki alacaklar geçen hafta 20.94 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Brüt takipteki alacaklar 74.6 milyar lira oldu.

- Brüt takipteki alacaklar geçen hafta 74.04 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu 227.92 milyar lira oldu.

- Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu geçen hafta 227.65 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

- Bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 231.54 milyar lira oldu.

- Bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu geçen hafta 230.45 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

- Yabancı para net pozisyonu 6 milyar 621 milyon lira oldu.

- Yabancı para net pozisyonu geçen hafta 2 milyar 794 lira düzeyinde bulunuyordu.

- Bankaların özkaynakları 460.62 milyar lira oldu.

- Bankaların özkaynakları geçen hafta 453.7 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.